Челябинск, 19 мая, 2022, 19:43 — ИА Регнум. В Челябинске 19 мая прошла торжественная линейка, посвящённая 100-летию пионерской организации. Об этом сообщает обком КПРФ.

Фото: kprf-chel.ru Юные пионеры всегда готовы

Акция состоялась на Алом поле возле памятника Орлёнку. В ходе неё в пионеры приняли учащихся школы № 9 Копейска. А затем дети и подростки вышли на Аллею пионеров-героев и там рассказали о подвиге советских пионеров, о героях, имена которых высечены на обелисках Аллеи. После этого они возложили цветы к памятнику Ленину и бюстам пионеров-героев и исполнили гимн «Взвейтесь, кострами!». Затем им вручили памятные подарки и они отправились на просмотр кинофильма «Артек. Большое путешествие».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая со дня создания пионерской организации исполнилось 100 лет.