София, 19 мая 2022, 19:40 — REGNUM Руководители и артисты десятков цирковых трупп Болгарии обратились к болгарским парламентариям с требованием принять положение «О цирке», предполагающее законодательное регулирование деятельности указанной системы. Об этом 19 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.
Соответствующее обращение было подано на рассмотрение Комитета по культуре Народного собрания Болгарии (НС).
«Цирки в нашей стране должны находиться под контролем министерства культуры, артисты цирка получить аттестацию и категорию, а цирковым номерам необходимо гарантировать авторские права», — говорится в документе.
Кроме того, активисты призвали приравнять цирковое искусство к театру, а также выделить артистам стационарное здание в центре Софии. Предполагается, что это требование будет обсуждено на одном из ближайших заседаний НС.
Напомним, централизованная система цирка в Болгарии перестала функционировать в 1992 году.
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