София, 19 мая, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Руководители и артисты десятков цирковых трупп Болгарии обратились к болгарским парламентариям с требованием принять положение «О цирке», предполагающее законодательное регулирование деятельности указанной системы. Об этом 19 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

Цитата из м/ф «Каникулы Бонифация». реж.Фёдор Хитрук. 1965.СССР Цирк

Соответствующее обращение было подано на рассмотрение Комитета по культуре Народного собрания Болгарии (НС).

«Цирки в нашей стране должны находиться под контролем министерства культуры, артисты цирка получить аттестацию и категорию, а цирковым номерам необходимо гарантировать авторские права», — говорится в документе.

Кроме того, активисты призвали приравнять цирковое искусство к театру, а также выделить артистам стационарное здание в центре Софии. Предполагается, что это требование будет обсуждено на одном из ближайших заседаний НС.

Напомним, централизованная система цирка в Болгарии перестала функционировать в 1992 году.

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