Вашингтон, 19 мая, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден возможно уже 19 мая распорядится предоставить Украине дополнительную военную помощь на $100 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По информации издания, новый пакет помощи включает отправку дополнительных артиллерийских боеприпасов и радаров для противоартиллерийских батарей.

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал в верхней палате Конгресса США законопроект о выделении Украине дополнительных $40 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая бывший глава Белого дома Дональд Трамп призвал европейские страны внести «справедливую лепту» в дело помощи Украине, указав, что Европа выделяет на эти цели значительно меньше, чем США.