Париж, 19 мая, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Франция развернула в Румынии зенитно-ракетные комплексы последнего поколения Mamba в связи с возможными угрозами из-за военного конфликта на Украине, сообщает 19 мая Le Figaro со ссылкой на заявление французского генерального штаба.

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«Средняя зенитно-ракетная система Mamba… может обеспечить защиту войск, действующих в этом районе», — цитирует издание заявление французских военных.

По их словам, это сделано для защиты авиабазы НАТО в Румынии, на которой сейчас размещено несколько тысяч военных.

Комплексы ПВО Mamba связаны с румынской системой ПВО, находящейся под командованием Североатлантического альянса.

Напомним, через территорию Румынии страны НАТО поставляют украинским нацистам горючее, военную технику и боеприпасы.