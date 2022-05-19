Москва, , 19:35 — REGNUM В четверг, 19 мая, в Москве состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Будущее России». Эксперты обозначили и оценили перспективы развития страны в новой реальности, сформированной в результате беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада.

Участниками круглого стола ЭИСИ выступили вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, директор Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков, основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.

Дискуссию модерировал политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

«Сегодня мы будем говорить о том, что нас ждет в будущем. Российское общество живет с запросом образа будущего, и это показывают результаты социологических исследований. Людям не очень понятно, в какое будущее мы входим, из чего оно состоит, как наша страна будет развиваться дальше, как основные сферы общества и государства будут развиваться в новой реальности или, как это теперь иногда называют, в «новой нормальности», — задал вектор дискуссии модератор.

С важностью осмысления образа будущего России согласился Андрей Безруков. Он заметил, что людям не всегда понятен происходящий межформационный переход, который определяют три ключевых фактора: технологический скачок, высокий уровень социальной напряженности и изменение потенциала разных стран.

На высокий уровень социальной напряженности спикер обратил особенное внимание: «Самый болезненный и глубокий кризис — всегда внутренний. Он всегда приходит «из-за угла». Сейчас он готов проявить себя: социальная напряженность высока, люди не видят перспектив. Мы можем увидеть реальный социальный взрыв, который сменит все карты».

Вместе с тем Андрей Безруков позитивно оценил перспективы развития России. Эксперт предположил, что в ближайшие 5 лет экономика страны будет перестроена с Запада на Восток и будет носить мобилизационный характер с элементами планового хозяйствования.

«На самом деле, у нас много козырных карт. Сейчас нужно накормить народ, обеспечить страну энергоресурсами и обезопасить ее, наладить логистические цепочки. У России все это, к счастью, есть. Перспективы у нас очень хорошие», — резюмировал спикер.

Он обратил внимание на сельскохозяйственный и энергетический потенциал страны, а также заметил, что в перспективе Россия может стать центром информационной и технологической безопасности.

В дискуссию вступил Владимир Княгинин, подчеркнувший, что суть происходящего лучше всего описывает слово «деглобализация». Эксперт отметил, что перед Россией в новой реальности стоят три важные задачи. Первая из них — обеспечить работу производственных систем и их независимость от недружественных стран. Вторая задача связана с «реверсивным инжинирингом». России предстоит научиться производить не только отдельные элементы технологических проектов, но и стратегические продукты с нуля. Третья задача связана со стратегическим определением направлений развития страны.

«Задачи огромны, уровень неопределенности зашкаливает, и это блокирует принятие многих решений. Но мы должны действовать. Действия в этом отношении лучше, чем бездействие. Сейчас нужно двигаться по всем трем направлениям», — выразил убежденность спикер.

Развивая дискуссию, Александр Асафов заметил, что любое развитие содержит в себе наполнение пространства идеями. О горизонтах будущего России в этом направлении рассказал Владимир Пирожков. В качестве суперцели для будущего страны он обозначил опережающее развитие и глобальную конкурентоспособность, подчеркнув, что сейчас Россия находится на стадии догоняющего развития, но при этом у нее есть 35% всего природно-ресурсного потенциала мира.

«Достаточно долго мы были в расслабленном состоянии, почивали на лаврах того или иного успеха. В России подрастает много интересных ребят, нужно будет работать с ними, помогать им. Весь мир немного застрял в модернизации, но пришло время инноваций. Смысл будущего — в инновационных проектах. Рецепт будущего России — в новом поколении, в новых подходах, в новых процессах. Не в торможении, а в раскручивании», — поделился своим образом будущего страны эксперт.

О том, какие ожидания к будущему России предъявляют россияне, рассказал Евгений Михайленко. Он заметил, что основные компоненты образа будущего в глаза россиян относительно стабильны, о чем свидетельствуют данные качественных социологических исследований в динамике. Среди ключевых компонентов образа будущего России в глазах респондентов — равенство граждан, научно-технологическое развитие, самодостаточность страны, социальное государство, занятость граждан, комфортная среда, собственная великая культура как элемент самоидентификации, экологическая среда и человекоцентричность. На тот факт, что респонденты считают значимым нахождение человека, его потребностей и интересов в центре всех процессов, Евгений Михайленко обратил особенное внимание. Кроме этого, спикер подчеркнул, что для россиян возросла ценность занятости: это говорит о том, что в новой реальности безработица становится предметом беспокойства граждан.

Перспективы технологического развития России в будущем оценил Олег Кивокурцев.

«Есть три пути у высокотехнологичной отрасли в России, и нам нужно выбрать какой-то из них. Первый путь — работа на GR. Цифровизация государства важна: все знают, например, что в России — лучшее направление госуслуг. Второй путь — импортозамещение. Из России ушли многие бренды и сервисы, а некоторые сейчас признаны экстремистскими организациями. Третий путь — это экспорт в дружественные страны. Ближний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка — прекрасные богатые клиенты», — обозначил эксперт. В целом позитивно оценивая перспективы технологического развития страны, он выразил и опасение, связанное с поставками в страну полупроводников. Он заметил, что России нужно активно развивать свою индустрию микроэлектроники, чтобы избежать дефицита технологий и ситуации, при которой в будущем «мы будем снова вызывать такси по телефону или искать нужную информацию не в поисковой строке, а в библиотеке». «Но эти проблемы решаемы, хоть и серьезны. Не стоит ничего опасаться, возможно абсолютно все», — заключил спикер.

В финале дискуссии Александр Асафов предложил спикерам вернуться в «пространство идей» и осмыслить, каким должен быть образ будущего России на основании всех высказанных мыслей.

Свою позицию высказал Алексей Чеснаков, подчеркнув, что непонятность образа будущего — это нормальное положение вещей, а не катастрофа.

«Образ будущего — это постоянный поиск, постоянный процесс, некая динамичная процедура размышления о том, куда мы движемся. То, что сейчас делает российская власть, запуская дискуссию, а не навязывая шаблоны — это правильно. У конструирования будущего есть две фазы — перебор рисков и перебор возможностей. Власть подталкивает общество к позитиву, к акценту на поиск возможностей», — выразил убежденность эксперт. Он призвал не спешить в формулировании образа будущего России до завершения специальной военной операции, после которого можно будет выстраивать долгосрочные тренды.

Алексей Чеснаков также отметил, что перед российским государством сейчас стоит три сложных выбора. Первый из них — между конкуренцией и патернализмом применительно ко всем сферам жизни страны. Второй касается постепенного или быстрого сброса балласта, под которым понимаются «отжившие свое институты».

Особое внимание спикер обратил на действующую систему государственной поддержки науки, выразив убежденность, что ее пересмотр должен быть очень серьезным, поскольку государство тратит огромные средства, не получая отдачи. Третий выбор — между замещением и развитием.

«Рискну предположить, что должна быть идеология замещения не всего подряд. Может быть и хорошо, что какие-то вещи в нашей стране не производятся, и не надо этого бояться. Если мы возьмемся за все направления сразу, у нас может не хватить ресурсов», — заключил спикер.

Он выразил убежденность, что к началу президентской кампании 2024 года России нужно иметь четко выверенную идеологическую стратегию, основанную на разделяемых большинством граждан мировоззренческих принципах.

В финале дискуссии спикеры также обозначили важность культурного развития страны и осмысления культуры как значимого компонента будущего России.

«Россия — часть большой общечеловеческой культуры. Осмысление будущего только в экономических и политических терминах без культурного компонента не имеет особых перспектив», — высказал свою позицию Владимир Княгинин.

Прошедший круглый стол дал старт обширной экспертной дискуссии о разных направлениях развития России, которая будет служить формированию идентичности и общего будущего, которое уже наступило.