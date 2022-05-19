Москва, , 19:35 — REGNUM Территории Донецкой и Луганской Народных Республик будут освобождены в их исторических границах. Об этом 19 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Донбасс ждет полное освобождение территорий. Уверен абсолютно, что и российская армия, и ДНР и ЛНР не просто обеспечат восстановление исторических границ», — сказал Кириенко.

При этом он отметил, что дальнейшую судьбу своих независимых государств должно определить само население народных республик.

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