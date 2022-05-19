Вашингтон, 19 мая, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Российские активы McDonald’s приобретёт текущий лицензиат Александр Говор, управляющий 25 ресторанами сети в Сибири, сообщили 19 мая в американской компании.

Деньги

Отмечается, что Говор купит всё ресторанное портфолио сети. В дальнейшем эта сеть ресторанов будет работать по новым брендом. При этом люди сохранят свои рабочие места.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, McDonald’s на фоне западных санкций прекратил с середины марта свою основную работу в России. Работали только те точки, которые управляются франчайзинговыми партнёрами McDonald’s.

О своём окончательном решении уйти из России компания объявила три дня назад — 16 мая. Упоминались «ценности компании», которые из-за спецоперации на Украине не позволяют McDonald’s работать в России.