Сыктывкар, 19 мая 2022, 19:33 — REGNUM Республика Коми получит бюджетный кредит в 2,8 млрд рублей под 0,1% годовых. Об этом в своем видеообращении сообщил глава региона Владимир Уйба.
По словам чиновника, средства позволят республике закрыть коммерческий долг по ценным бумагам и банковским кредитам, срок погашения которых попадает на период с марта до конца 2022 года.
Возвращать бюджетный кредит, предоставленный из федерального бюджета, республика будет с 2025 по 2028 годы.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году доходы бюджета Коми в 2021 году выросли на 30%.