Сыктывкар, 19 мая, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Республика Коми получит бюджетный кредит в 2,8 млрд рублей под 0,1% годовых. Об этом в своем видеообращении сообщил глава региона Владимир Уйба.

Долг

По словам чиновника, средства позволят республике закрыть коммерческий долг по ценным бумагам и банковским кредитам, срок погашения которых попадает на период с марта до конца 2022 года.

Возвращать бюджетный кредит, предоставленный из федерального бюджета, республика будет с 2025 по 2028 годы.

«Другими словами, федерация заместила нам рыночные займы более дешёвым бюджетным кредитом. Благодаря этому мы сократим расходы на обслуживание государственного и муниципального долга, высвободим средства, которые в дальнейшем сможем направить на социальные расходы, а также на поддержку и развитие нашей экономики», — отметил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году доходы бюджета Коми в 2021 году выросли на 30%.