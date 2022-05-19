Москва, , 19:52 — REGNUM Российский артист балета Николай Цискаридзе стал постоянным ведущим телешоу «Сегодня вечером». Об этом пишет издание «Комсомольская правда» 19 мая.

Николай Цискаридзе Kremlin.ru

Впервые Цискаридзе выступил в роли ведущего программы 7 мая 2022 года, однако тогда многие зрители посчитали появление артиста «разовой акцией». Теперь же кандидатуру Цискаридзе утвердили на роль ведущего на регулярной основе.

Напомним, что Николай Цискаридзе заменил на посту ведущего «Сегодня вечером» Максима Галкина. С марта 2022 года комик находится за пределами России, вследствие чего лишился работы на телевидении.

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