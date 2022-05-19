Москва, 19 мая, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Украина в сегодняшнем виде перестанет существовать. Об этом 19 мая заявил сообщил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, Россия способна уничтожить западное вооружение, которое будет поставлено на Украину.

«Мы все это уничтожим. Не должно быть сомнений, что все их усилия в урну. Никакой Украины, которой они помогают больше не будет», — сказал Толстой.