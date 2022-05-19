Санкт-Петербург, 19 мая, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Глава администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга может получить прокурорское представление по ситуации со школьным педагогом, которая потребовала от ученика встать перед ней на колено в качестве извинения. Об этом сообщили 19 мая ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры города.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Напомним, в интернет попала видеозапись того, как учительница биологии школы №233 Красногвардейского района отчитывает перед одноклассниками ученика выпускного 11-го класса. Молодой человек позволил себе оскорбительное высказывание в адрес педагога, чем вывел её из себя, и учительница потребовала от него принести публичные извинения, встав на одно колено.

Вызвавшая резонанс видеозапись привлекла внимание руководства школы, администрации и надзорных органов. Администрацией школы и отделом образования района был проведён разбор ситуации, учительница осознала, что допустила грубое нарушение педагогической этики и приняла решение уволиться.

«Прокуратурой района организована проверка, по результатам будет решен вопрос о внесении мер прокурорского реагирования в адрес главы района, за отсутствие надлежащей работы со стороны отдела образования», — пояснили в прокуратуре Санкт-Петербурга.