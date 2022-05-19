Киев, 19 мая, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Украина нуждается в финансовой помощи объёмом $15 млрд на ближайшие три месяца, чтобы закрыть проблемы госбюджета, заявил 19 мая украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на сессии с участием министров финансов стран G7.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Об этом сообщает 19 мая пресс-служба правительства Украины.

По словам Шмыгаля, украинские банковская и энергетическая система работают стабильно, часть бизнес-структур возобновили работу благодаря налоговым и кредитным стимулам.

Тем не менее, ежемесячный дефицит госбюджета Украины составляет порядка $5 млрд, поэтому Киеву нужна внешняя финансовая поддержка.

«Сегодня мы призываем страны Большой семерки предоставить Украине срочное финансирование для оперативных нужд бюджета. Нам нужно минимум $15 млрд на ближайшие три месяца, чтобы закрыть эти потребности», — сказал Шмыгаль.