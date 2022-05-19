Москва, 19 мая 2022, 19:21 — REGNUM Законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов (ЦФА) в значительной степени завершает дискуссию о будущем правового регулирования криптоактивов в России; теперь уже очевидно, что идеи запрета их оборота отвергнуты. Такое мнение высказал РАПСИ профессор кафедры международного права ВАВТ Минэкономразвития России Илья Лифшиц.

Криптовалюта
Криптовалюта
ИА REGNUM

Государственная Дума 17 мая приняла в первом чтении законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов (ЦФА). Согласно инициативе, выпуск цифровых финансовых активов и услуги операторов информационных систем будут освобождены от НДС. При этом консультативные услуги, оказываемые операторами, а также услуги по предоставлению прав на использование компьютерных программ от НДС не освобождаются.

Эксперт заметил, что изменения предполагается внести в несколько глав Налогового кодекса РФ: о налоге на добавленную стоимость, о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ), о налоге на прибыль организаций. Так, внесено важное изменение (пункт 38 статья 149) о том, что операции по реализации ЦФА освобождены от налога на добавленную стоимость. Кроме того, в главу об НДФЛ вводится специальная статья (214.11) об определении налоговой базы по операциям с ЦФА, такая же статья введена в главу о налоге на прибыль (282.2). Установлено, что оператор цифровой платформы будет исполнять функции налогового агента в отношении физических лиц.

По мнению Ильи Лифшица, «велика вероятность того, что уже летом этого года проект будет одобрен, и цифровые права получат «прописку» в Налоговом кодексе».

Российский законодатель, как считает эксперт, «взял курс на интеграцию операций с криптоактивами в российскую правовую систему, и важнейшим шагом на этом пути является установление правил налогообложения».

Законопроект является лишь одним из первых шагов по включению операций с криптоактивами в российское правовое поле, однако, как заметил эксперт, «применение закона вызовет большое количество вопросов».

По его мнению, «важнейшей задачей являются четкое определение понятий, используемых в законодательстве, а также установление соответствия российских понятий и международных аналогов». Примером является использование термина «утилитарные цифровые права». Видимо, имеются в виду, так называемые имущественные токены (utility tokens). Лифшиц считает, что «в целом, законодательное регулирование цифровых активов создает большую определенность для их владельцев, но в значительной степени лишает криптоактивы тех преимуществ, благодаря которым они стали популярны на рынке».

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