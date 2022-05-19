Москва, 19 мая, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов (ЦФА) в значительной степени завершает дискуссию о будущем правового регулирования криптоактивов в России; теперь уже очевидно, что идеи запрета их оборота отвергнуты. Такое мнение высказал РАПСИ профессор кафедры международного права ВАВТ Минэкономразвития России Илья Лифшиц.

ИА REGNUM Криптовалюта

Государственная Дума 17 мая приняла в первом чтении законопроект о налогообложении цифровых финансовых активов (ЦФА). Согласно инициативе, выпуск цифровых финансовых активов и услуги операторов информационных систем будут освобождены от НДС. При этом консультативные услуги, оказываемые операторами, а также услуги по предоставлению прав на использование компьютерных программ от НДС не освобождаются.

Эксперт заметил, что изменения предполагается внести в несколько глав Налогового кодекса РФ: о налоге на добавленную стоимость, о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ), о налоге на прибыль организаций. Так, внесено важное изменение (пункт 38 статья 149) о том, что операции по реализации ЦФА освобождены от налога на добавленную стоимость. Кроме того, в главу об НДФЛ вводится специальная статья (214.11) об определении налоговой базы по операциям с ЦФА, такая же статья введена в главу о налоге на прибыль (282.2). Установлено, что оператор цифровой платформы будет исполнять функции налогового агента в отношении физических лиц.

По мнению Ильи Лифшица, «велика вероятность того, что уже летом этого года проект будет одобрен, и цифровые права получат «прописку» в Налоговом кодексе».

Российский законодатель, как считает эксперт, «взял курс на интеграцию операций с криптоактивами в российскую правовую систему, и важнейшим шагом на этом пути является установление правил налогообложения».

Законопроект является лишь одним из первых шагов по включению операций с криптоактивами в российское правовое поле, однако, как заметил эксперт, «применение закона вызовет большое количество вопросов».

По его мнению, «важнейшей задачей являются четкое определение понятий, используемых в законодательстве, а также установление соответствия российских понятий и международных аналогов». Примером является использование термина «утилитарные цифровые права». Видимо, имеются в виду, так называемые имущественные токены (utility tokens). Лифшиц считает, что «в целом, законодательное регулирование цифровых активов создает большую определенность для их владельцев, но в значительной степени лишает криптоактивы тех преимуществ, благодаря которым они стали популярны на рынке».

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