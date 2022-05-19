Екатеринбург, 19 мая, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В Свердловской области к 100-летию пионерской организации прошло более 100 мероприятий. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Фото: Александр Комаров, ИА REGNUM Пионерский галстук

В 50 муниципалитетах с участием представителей Российского движения школьников состоялось более 100 мероприятий. В Екатеринбурге прошла научно-практическая конференция под названием «Преемственность традиций пионерии в современных технологиях воспитания». А во Дворце творчества детей и молодёжи открылась выставка архивных фотографий и документов, названая «Дети фабрик, заводов, полей, к пионерам в ряды поскорей!».

Праздничные мероприятия состоялись и в других муниципалитетах региона. Как сообщало ИА REGNUM, своё 100-летие пионерия отмечает 19 мая.