Бухарест, 19 мая, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Боевую батальонную группу (ББГ) НАТО в Румынии возглавит Франция. Об этом 19 мая сообщает бухарестский информационный портал HotNews.

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Согласно официальной информации, соответствующий мандат французским военнослужащим был предоставлен руководством румынского минобороны. Предполагается, что подразделения ББГ будут дислоцированы на военной базе в Чинку (уезд Брашов в центральной Румынии).

О численности новой боевой группы НАТО в регионе не сообщается. Известно лишь, что ББГ будет включать в себя, помимо французских и румынских войск, военнослужащих из Бельгии и Нидерландов.