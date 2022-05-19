Москва, 19 мая 2022, 19:13 — REGNUM В четверг, 19 мая, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин с рабочим визитом посетил предприятие по производству стеклопакетов и металлопластиковых конструкций ООО «Бауэр». Лидера государства сопровождал временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Юрий Никоноров, сообщается на официальном сайте главы ДНР.
Денис Пушилин ознакомился с производственными процессами предприятия, посетил цех по производству изделий из ПВХ, стекольный цех, зону итогового контроля и склад отгрузки продукции.
Директор завода Юрий Тараненко и первый заместитель директора предприятия Иван Фролов рассказали главе государства о технологической цепочке производства изделий. На предприятии трудится 95 человек, все процессы автоматизированы, завод полностью отвечает всем требованиям безопасности.
В ходе общения с руководством предприятия глава государства отметил, что, учитывая колоссальные масштабы разрушений социальных, инфраструктурных и жилых объектов в Республике за восемь лет украинской агрессии, Донбассу предстоит грандиозная стройка.
Он добавил, что за помощью к регионам Российской Федерации обращаться нужно только в тех случаях, когда действительно не хватает своих ресурсов.
Глава Республики поставил перед руководством предприятия и Министерством промышленности и торговли задачу в кратчайшие сроки проработать вопрос расширения производства и предоставить все необходимые расчеты.
По его словам, если оценивать только Мариуполь, то это сотни тысяч «квадратов» остекления, которые государству необходимо восстановить.
Коллектив предприятия интересовало, будут ли поступать государственные заказы и осуществляться поддержка государством.
Как доложил главе государства Юрий Никоноров, специалисты ведомства проводят оценку состояния профильных объектов в Мариуполе на предмет возобновления их деятельности.
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