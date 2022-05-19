Москва, 19 мая, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В четверг, 19 мая, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин с рабочим визитом посетил предприятие по производству стеклопакетов и металлопластиковых конструкций ООО «Бауэр». Лидера государства сопровождал временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Юрий Никоноров, сообщается на официальном сайте главы ДНР.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Стеклопакеты

Денис Пушилин ознакомился с производственными процессами предприятия, посетил цех по производству изделий из ПВХ, стекольный цех, зону итогового контроля и склад отгрузки продукции.

Директор завода Юрий Тараненко и первый заместитель директора предприятия Иван Фролов рассказали главе государства о технологической цепочке производства изделий. На предприятии трудится 95 человек, все процессы автоматизированы, завод полностью отвечает всем требованиям безопасности.

В ходе общения с руководством предприятия глава государства отметил, что, учитывая колоссальные масштабы разрушений социальных, инфраструктурных и жилых объектов в Республике за восемь лет украинской агрессии, Донбассу предстоит грандиозная стройка.

«Думаю, вы видели, что в Мариуполе произошло. Нам нужно там все застеклить. Нам нужно восстановить все разрушенное на территории всей Республики. Мы, безусловно, обязаны — и это правильно в логике любого государства — поддерживать отечественного производителя. Вот сколько вы сможете переварить объем, сколько сможете открыть заводов, филиалов, вот столько и откроете», — сказал Денис Пушилин.

Он добавил, что за помощью к регионам Российской Федерации обращаться нужно только в тех случаях, когда действительно не хватает своих ресурсов.

«Поэтому очень важно сейчас оценить свои силы, насколько у вас есть потенциал, и все это предоставить в профильное министерство, чтобы мы провели определенные расчеты. Чтобы у нас была возможность, с одной стороны, закрыть все свои потребности, с другой стороны — делать упор на развитие местного производства», — отметил Денис Пушилин.

Глава Республики поставил перед руководством предприятия и Министерством промышленности и торговли задачу в кратчайшие сроки проработать вопрос расширения производства и предоставить все необходимые расчеты.

«Для наших предприятий, подобных вашему, это просто шанс. Стройка — двигатель развития Республики», — подчеркнул Денис Пушилин.

По его словам, если оценивать только Мариуполь, то это сотни тысяч «квадратов» остекления, которые государству необходимо восстановить.

Коллектив предприятия интересовало, будут ли поступать государственные заказы и осуществляться поддержка государством.

«Заказы не просто будут, заказов будет очень много. Потребность восстановления городов и районов очень большая. Сейчас нужно обучать специалистов, потому что с теми объемами вы одни не справитесь. Конечно, будет государственная поддержка», — заверил Денис Пушилин.

Как доложил главе государства Юрий Никоноров, специалисты ведомства проводят оценку состояния профильных объектов в Мариуполе на предмет возобновления их деятельности.

«Тех, которые есть, все равно не хватит. Мне нужен общий комплексный расчет, с учетом тех сроков, которые у нас стоят по восстановлению города, сколько нужно заводов непосредственно в Мариуполе», — подытожил Денис Пушилин.

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