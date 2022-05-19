Гродно, Белоруссия, , 19:07 — REGNUM В Гродно священника Андрея Ноздрина сняли с должности настоятеля храма святителя Спиридона Тримифунтского, а также руководителя миссионерского отдела и ответственного по вопросам физической культуры и спорта Гродненской епархии. Указ об этом Ноздрин опубликовал на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Один из главных символов белорусских националистов — Бело-красно-белый флаг (сс) Zelyoniy.anton

Ранее, в начале мая, сотрудники милиции провели с Ноздриным профилактическую беседу о соблюдении действующего законодательства Республики Белоруссия и недопущении совершения экстремистских правонарушений и преступлений. Это стало известно из ответа за подписью начальника УВД Администрации Октябрьского района Гродно Андрея Форыся на обращение активистки Ольги Бондаревой. Ответ опубликован в телеграм-канале «БондареVа. БеZ купюр».

Судя по аккаунту Ноздрина в Facebook, он поддерживал политика Виктора Бабарико, протесты 2020 года под флагами белорусских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны, а также выражал солидарность с нынешним режимом в Киеве.