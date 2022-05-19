Калуга, , 20:15 — REGNUM Подозреваемый в осквернении Вечного огня на Площади Победы в Калуге задержан полицией, сообщил 19 мая в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Скрин страницы Владислава Шапши «ВКонтакте»

«Негодование и возмущение в соцсетях вызвало фото этого чудовищного вандализма. Солидарен с жителями Калужской области — сотворивший такое должен быть наказан», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России, сотрудниками центра по экстремизму в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки установлены личность и местонахождение молодого человека, изображенного на фотографии возле Вечного огня, распространившейся в сети Интернет. Им оказался местный житель 2000 года рождения. Гражданин доставлен в отдел полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

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