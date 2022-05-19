Москва, , 19:09 — REGNUM Российский актёр Павел Прилучный поделился впечатлениями от отдыха за границей с новой избранницей. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 19 мая.

Павел Прилучный Цитата из к/ф «Рубеж». Реж. Дмитрий Тюрин. 2017. Россия

«Несмотря на мое серьезное лицо, я очень счастлив», — прокомментировал отдых актёр. К слову, новой девушкой артиста стала актриса Зепюр Брутян.

Напомним, что с 2011 по 2020 год Павел Приличный состоял в браке с Агатой Муцениеце. После скандального развода артист начал встречаться с актрисой Мирославой Карпович, однако спустя время пара рассталась.

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