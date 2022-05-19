Вашингтон, 19 мая, 2022, 19:06 — ИА Регнум. За последние 20 лет спрос на стрелковое оружие вырос в США в три раза, то есть на 300%, сообщает 19 мая французская газета Le Figaro со ссылкой на данные Министерства юстиции США.

kropekk_pl Убийство

Наряду с этим ведомство отмечает, что такое количество оружия привело к гибели людей в таких масштабах, которые можно признать историческим максимумом. При этом ещё одной причиной роста убийств и суицидов власти США считают последствия эпидемии COVID-19 и рост бедности.

В частности, за последние 20 лет американские оружейные компании продали в США более 139 млн единиц стрелкового оружия. Одновременно в США было ввезено еще 71 млн единиц стрелкового оружия зарубежных производителей.

Кроме того, резко вырос рынок так называемого «призрачного оружия», которое изготовлено или собрано кустарным способом в домашних условиях. Статистика оборота такого оружия не подлежит реальной оценке.

На фоне таких процессов на оружейном рынке уровень убийств в США по итогам 2020 года достиг рекордных показателей за последние 25 лет, достигнув 6,1 убийства на 100 тыс. жителей. В частности, по официальным данным в 2020 году было зарегистрировано 19 350 убийств и 24 245 самоубийств.