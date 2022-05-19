Москва, , 19:05 — REGNUM Субъекты Российской Федерации возьмут шефство над муниципальными образованиями Донецкой и Луганской Народной Республики. Об этом 19 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

«Президентом принято решение, что российские регионы возьмут шефство над районами, муниципалитетами Донецкой и Луганской Народных Республик», — сказал Кириенко.

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