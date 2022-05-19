Новое детское движение возникнет на базе РДШ
Москва, 19 мая, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко пообщался с участниками фестиваля «Большой школьный пикник», проходящего в Москве 18–19 мая. Он поприветствовал участников международного киберчемпионата, встретился с младшими активистами движения — «Орлятами России», осмотрел пространство детских инициатив, выполненное по эскизам школьников, и принял участие в награждении победителей I Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания».
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ также прокомментировал создание нового детского движения.
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