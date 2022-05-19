Москва, 19 мая, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко пообщался с участниками фестиваля «Большой школьный пикник», проходящего в Москве 18–19 мая. Он поприветствовал участников международного киберчемпионата, встретился с младшими активистами движения — «Орлятами России», осмотрел пространство детских инициатив, выполненное по эскизам школьников, и принял участие в награждении победителей I Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания».

ИА REGNUM Школьники

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ также прокомментировал создание нового детского движения.

«В стране большое количество детских организаций и движений. Многие из них очень динамично и быстро развиваются. «Российское движение школьников», «Юнармия», замечательно работают ребята, у них уже более 2 млн школьников. И вот за два года резко выросло движение «Большая перемена», — отметил он.

«Основной успех Российского движения школьников заключается в том, что в нём главные авторы, главные организаторы, главные идейные вдохновители — сами ребята. Ребята у нас невероятно талантливые: если им дать возможность реализовать свои идеи, чуть-чуть поддержать и помочь, то у них все получается — это главная причина успеха Российского движения школьников. А я хотел бы, пользуясь возможностью, сказать слова благодарности всем наставникам, педагогам, которые поделились своим знанием своим опытом и частичкой своей души», — подчеркнул Сергей Кириенко.

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