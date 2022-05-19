Москва, 19 мая 2022, 19:06 — REGNUM Российская актриса Мария Шукшина прокомментировала новость о возобновлении строительства «Южного потока», упомянув певца Филиппа Киркорова. Об этом пишет портал «Общественная служба новостей» 19 мая.
«Болгария снова хочет «Южный поток»? Можем вернуть только Киркорова», — заявила актриса. Подобным образом Шукшина решила напомнить о том, что Киркоров является уроженцем Варны (Болгария).
Ранее Филипп Киркоров подвергся массовой критике из-за своего визита на «Евровидение». Несмотря на отстранение России от участия в конкурсе в 2022 году, музыкант всё равно решил посетить музыкальное соревнование, проходящее в Италии.
Читайте ранее в этом сюжете: Надежда Бабкина обвинила Пугачёву в предательстве родины