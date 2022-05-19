Шукшина хочет, чтобы Киркорова «вернули» из России в Болгарию
Москва, 19 мая, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Российская актриса Мария Шукшина прокомментировала новость о возобновлении строительства «Южного потока», упомянув певца Филиппа Киркорова. Об этом пишет портал «Общественная служба новостей» 19 мая.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Филипп Киркоров
«Болгария снова хочет «Южный поток»? Можем вернуть только Киркорова», — заявила актриса. Подобным образом Шукшина решила напомнить о том, что Киркоров является уроженцем Варны (Болгария).
Ранее Филипп Киркоров подвергся массовой критике из-за своего визита на «Евровидение». Несмотря на отстранение России от участия в конкурсе в 2022 году, музыкант всё равно решил посетить музыкальное соревнование, проходящее в Италии.