Москва, 19 мая, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Российская актриса Мария Шукшина прокомментировала новость о возобновлении строительства «‎Южного потока»‎, упомянув певца Филиппа Киркорова. Об этом пишет портал «‎Общественная служба новостей»‎ 19 мая.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Филипп Киркоров

«Болгария снова хочет «Южный поток»? Можем вернуть только Киркорова», — заявила актриса. Подобным образом Шукшина решила напомнить о том, что Киркоров является уроженцем Варны (Болгария).

Ранее Филипп Киркоров подвергся массовой критике из-за своего визита на «‎Евровидение»‎. Несмотря на отстранение России от участия в конкурсе в 2022 году, музыкант всё равно решил посетить музыкальное соревнование, проходящее в Италии.