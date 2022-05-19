Москва, , 18:51 — REGNUM Представители всех политических партий поставили свои подписи под внесенным в четверг в Госдуму законопроектом о новом российской движении детей и молодежи «Большая перемена», заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на фестивале Российского движения школьников «Большой школьный пикник», который проходит в Москве, на площадке Гостиного двора 18–19 мая.

Сергей Кириенко Дарья Антонова, ИА REGNUM

«То, что появился такой законопроект, это хорошо. Насколько я знаю, под ним поставили свои подписи представители всех политических партий нашей страны», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Он отметил, что в России появился целый ряд активно развивающихся детских организаций и движений. «В первую очередь, развиваются те движения, которые идут не сверху вниз, не взрослые что-то навязывают детям. Если мы говорим о детских организациях, движениях у нас в стране, то самое главное, чтобы оставалась инициатива самих детей. Если взрослые будут что-то придумывать за детей, им навязывать, моя личная точка зрения, ничего хорошего не получится», — цитирует слова Сергея Кириенко ТАСС.

Идеологию нового движения должны определять сами дети, считает Сергей Кириенко.

«На мой взгляд, один из самых успешных конкурсов за последние годы — «Большая перемена», его от начала до конца придумывали дети. Мне кажется, это самое правильное», — сказал Сергей Кириенко, — Чтобы детское движение, идея которого сейчас обсуждается, везде жила, главное, чтобы ее авторами были дети, а взрослые только помогали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM в четверг группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Согласно проекту документа, участниками движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей.

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«Пусть дети это определяют. Один из самых успешных конкурсов за последний год это «Большая Перемена» — его от начала и до конца придумывают дети», — добавил Сергей Кириенко.

Пакет законопроектов о детско-юношеском движении «Большая перемена» внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Артемом Метелевым, Ольгой Казаковой и Ольгой Тимофеевой.

Движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, следует из документа. Оно создается в том числе для «подготовки детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями. Движение может преследовать также иные общественно полезные цели».