20 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 04:41 — REGNUM В Тамбове 19 мая отметили 100-летие со дня создания Всесоюзной пионерской организации. Праздник состоялся на площади имени Ленина, на которой собрались детские общественные организации. Более трех с половиной тысяч участников из 22 школьных организаций поздравил глава региона Максим Егоров.

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Торжественное мероприятие началось с парада и представления детских общественных организаций. После шествия ребята показали танцевальные выступления и номера художественной самодеятельности.

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

После парада на площади участники прошествовали до Центра развития творчества и юношества, который превратился в «Областной Дворец пионеров». Ребятам рассказали историю пионерского движения и познакомили с символами пионерского движения, ритуалами и традициями.

Мероприятие сопровождала музыка, пионерские, юношеские песни, лозунги и речёвки.

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации Наталья Стрельцова © ИА REGNUM