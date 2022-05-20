Наталья Стрельцова,
20 мая 2022, 04:41 — REGNUM В Тамбове 19 мая отметили 100-летие со дня создания Всесоюзной пионерской организации. Праздник состоялся на площади имени Ленина, на которой собрались детские общественные организации. Более трех с половиной тысяч участников из 22 школьных организаций поздравил глава региона Максим Егоров.
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Торжественное мероприятие началось с парада и представления детских общественных организаций. После шествия ребята показали танцевальные выступления и номера художественной самодеятельности.
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
После парада на площади участники прошествовали до Центра развития творчества и юношества, который превратился в «Областной Дворец пионеров». Ребятам рассказали историю пионерского движения и познакомили с символами пионерского движения, ритуалами и традициями.
Мероприятие сопровождала музыка, пионерские, юношеские песни, лозунги и речёвки.
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник в честь 100-летия со дня создания Всесоюзной пионерской организации
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM