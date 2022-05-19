Элиста, 19 мая 2022, 18:48 — REGNUM Максим Менкнасунов покинул пост министра сельского хозяйства Калмыкии. Соответствующий указ подписал руководитель региона Бату Хасиков 19 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Освободить Менкнасунова Максима Пюрвеевича от замещаемой должности министра сельского хозяйства Республики Калмыкия по собственному желанию», — сказано в документе.
Временно исполнять обязанности главы ведомства с 20 мая доверено Тимуру Гаваеву, заместителю министра сельского хозяйства Калмыкии.