Элиста, 19 мая 2022, 18:48 — REGNUM Максим Менкнасунов покинул пост министра сельского хозяйства Калмыкии. Соответствующий указ подписал руководитель региона Бату Хасиков 19 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пустое кресло
Пустое кресло
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«Освободить Менкнасунова Максима Пюрвеевича от замещаемой должности министра сельского хозяйства Республики Калмыкия по собственному желанию», — сказано в документе.

Временно исполнять обязанности главы ведомства с 20 мая доверено Тимуру Гаваеву, заместителю министра сельского хозяйства Калмыкии.