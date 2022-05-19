Элиста, 19 мая, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Максим Менкнасунов покинул пост министра сельского хозяйства Калмыкии. Соответствующий указ подписал руководитель региона Бату Хасиков 19 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kurer-sreda.ru Пустое кресло

«Освободить Менкнасунова Максима Пюрвеевича от замещаемой должности министра сельского хозяйства Республики Калмыкия по собственному желанию», — сказано в документе.

Временно исполнять обязанности главы ведомства с 20 мая доверено Тимуру Гаваеву, заместителю министра сельского хозяйства Калмыкии.