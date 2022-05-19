Нижний Новгород, , 18:46 — REGNUM С 20 по 24 мая местами по Нижегородской области ожидаются заморозки: в воздухе 0…-2°С, а на поверхности почвы до — 3°С. Об этом сообщили в гидрометцентре «Верхне-Волжское УГМС» 19 мая.

Заморозка Publicdomainpictures.net

По данным синоптиков, заморозки продлятся около четырех дней.

«В связи с этим значительно повышается вероятность возникновения ЧС на объектах сельского хозяйства, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. Сотрудники МЧС предупреждают о вероятности увеличения количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования», — цитируют специалистов нижегородские СМИ.