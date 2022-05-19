Челябинск, 19 мая, 2022, 18:47 — ИА Регнум. В Челябинской области вырастет размер компенсации за установку внутридомового газового оборудования. Законопроект уже направлен в региональное Заксобрание, сообщает пресс-служба губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Сейчас она составляет 60 тыс. рублей. Её предложено увеличить до 100 тыс. рублей.

В 2021 году такой мерой поддержки воспользовались 256 граждан на общую сумму 14,8 млн рублей. А в 2022-м уже 345 на сумму 20,16 млн.