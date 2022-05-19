Вологда, 19 мая, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил в соцсетях о гибели на Украине еще двух земляков.

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«Сразу две печальные новости пришли в Вологду. 27-летний Артем Пракшин и 23-летний Егор Шухов героически погибли в ходе спецоперации против неонацистов в Украине. Артем закончил 7 школу и Вологодский государственный университет. В 2018 уехал служил по контракту в Псков. У Артема остались родители, брат и сестра. Егор учился в кадетском классе 15 школы, закончил Вологодский политехнический техникум в 2018 году. Служил по контракту в Костроме, был участником военной специальной операции в Сирии. В Костроме осталась жена, в Вологде — отец и 2 брата», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели нескольких уроженцев Вологодчины.