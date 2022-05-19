Бишкек, 19 мая, 2022, 18:43 — ИА Регнум. В Киргизии закончился жизненно важный для больных сахарным диабетом препарат — инсулин, передаёт «24. kg» сегодня, 19 мая.

Mr Hybe Инсулин

По словам главного внештатного эндокринолога Министерства здравоохранения Натальи Добрыниной, такая ситуация возникла из-за того, что завод, обеспечивающий республику инсулином, перенёс сроки поставки, а также по причине срыва тендера на его закупку в феврале текущего года.

Она отметила, что небольшое количество инсулина в медучреждениях страны всё же есть, но его могут получить только пациенты с диабетом первого и второго типов, которые получают очень большие дозы препарата.

Говоря о том, когда возобновятся поставки инсулина в Киргизию, представитель Минздрава сообщила, что картриджные формы аналогов инсулина и актрапида поступят в страну не раньше конца мая.

«Для остальных инсулинов уточняются сроки поставки. Основная партия флаконов прибудет 7 июля. После 8 июня придет гуманитарная помощь — протофан и актрапид от Всемирной организации здравоохранения», — подытожила главный эндокринолог.