Москва, , 18:37 — REGNUM Запад рассчитывал, что санкции приведут к массовым протестам в России. Об этом 19 мая заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», передает корреспондент ИА REGNUM.

Россия! Дарья Драй © ИА REGNUM

«Они (страны Запада — прим. ИА REGNUM) были уверены, что потребуется месяц, максимум два, когда массив давления, который они обратили против России, приведёт к массовым протестам внутри России и расколу общества», — сказал Кириенко.

Однако на практике всё произошло иначе. Вместо раскола, российское общество сплотилось и продолжат выражать поддержку действиям руководства страны.

«Произошло все ровно наоборот. У нас резкий рост консолидации общества, резкий рост поддержки президента страны. Последняя социология: 81% граждан страны поддерживают действия и решения, принятые президентом России, порядка 74% людей поддерживают решение о проведении специальной военной операции», — отметил Кириенко.

Читайте ранее в этом сюжете: Кириенко заявил о войне России и Запада