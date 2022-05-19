Москва, 19 мая 2022, 18:35 — REGNUM Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли обратился по телефону к начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — первому заместителю министра обороны России генералу армии Валерию Герасимову, сообщает 19 мая пресс-служба Минобороны РФ.
Телефонные переговоры состоялись по инициативе американской стороны, отмечает российское военное ведомство.
«Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине», — указано в сообщении пресс-службы.
Детали телефонного разговора не раскрываются.
Стоит отметить, что телефонный звонок Милли состоялся на фоне продолжающейся сдачи в плен укронацистской группировки, скрывавшейся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
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