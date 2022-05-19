Москва, 19 мая, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли обратился по телефону к начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — первому заместителю министра обороны России генералу армии Валерию Герасимову, сообщает 19 мая пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Начальник Генерального штаба ВС РФ В. В. Герасимов

Телефонные переговоры состоялись по инициативе американской стороны, отмечает российское военное ведомство.

«Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине», — указано в сообщении пресс-службы.

Детали телефонного разговора не раскрываются.

Стоит отметить, что телефонный звонок Милли состоялся на фоне продолжающейся сдачи в плен укронацистской группировки, скрывавшейся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.