Болгария, 19 мая, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло 19 мая в районе города Гоце-Делчев на юго-западе Болгарии. Об этом 19 мая сообщает софийская газета «Факты».

Yaelo Землетрясение

Согласно информации Национального института геофизики, геодезии и географии при Болгарской академии наук (БАН), эпицентр природного явления находился в 120 км от болгарской столицы Софии.

Подземный толчок ощущался и в расположенных неподалеку населенных пунктах. Жертв и разрушений нет.