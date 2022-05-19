Таллин, 19 мая, 2022, 18:29 — ИА Регнум. С 18 мая в таллинском Центре русской культуры проводятся традиционные Дням славянской письменности и культуры. Об этом сообщил портал slavia. ee.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва

До 28 мая 2022 года зрителей и слушателей ждут различные мероприятия, посвященные тематике, — от выставок до концертов и лекций. Так, 18 мая состоялся вечер классического русского романса в исполнении Александра Некрасова и лекция «Михаил Ломоносов» историка Олега Сидельникова. Была открыта выставка работ Объединения русских художников Эстонии «Азбучные истины».

В ближайшие дни пройдут юбилейный концерт женского хора «Славянка», концерт оркестра народных инструментов «Златые горы» и другие мероприятия. 21 мая пройдет День белорусской словесности, а 22 мая — концерт украинских творческих коллективов Таллина.

Мероприятия приурочены к дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, славянских просветителей и учителей. Праздничная дата 24 мая будет отмечена концертом православных духовных песнопений.

Вход на все мероприятия Дней славянской культуры и письменности свободный.