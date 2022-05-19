Бухарест, 19 мая, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Румынии вступили в силу новые законодательные положения о защите животных, которые устанавливают более жесткие санкции для тех, кто совершает в отношении них любой акт жестокости или насилия. Об этом 19 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Александр Погожев ИА REGNUM Туристы могут погладить животных

Согласно официальной информации, за указанные преступления предусматривается лишение свободы на срок от шести месяцев до семи лет. Положения предусматривают регулирование правил дрессировки цирковых животных, а также условия операций, направленных на изменение внешнего вида особей.

Полностью запрещаются организация боев между животными, а также их использование для выставок, шоу, рекламы, кинопроизводства и подобных целей, если эта деятельность причиняет им физические и психические страдания, болезни или увечья. Контроль над выполнением новых мер возложен на общественные организации.