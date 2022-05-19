п. Тёткино, , 18:27 — REGNUM Жителям приграничного посёлка Тёткино в Курской области предложили временно покинуть его, сообщил 19 мая губернатор Роман Старовойт.

Село Тёткино в Курской области после обстрела Телеграм-канал Романа Старовойта

«Всем, кто пожелает временно покинуть посёлок, поможем с размещением в комфортных условиях. Некоторые жильцы пострадавших при обстреле домов уже дали согласие.

Заехал в Глушковскую ЦРБ. Поблагодарил врачей за оперативную и качественно оказанную помощь раненому при сегодняшнем обстреле. Пострадавший был сначала направлен туда, сейчас его перевезли в Курскую областную больницу», — сообщил Старовойт.

Специалисты ЖКХ зафиксируют повреждения домов и причинённый ущерб. Губернатор пообещал помочь в максимально короткие сроки восстановить здания и хозпостройки.