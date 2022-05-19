Санкт-Петербург, 19 мая, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Росии от ЛДПР Михаила Глущенко, которого обвиняют в организации заказного убийства троих граждан России на Кипре из-за 10 млн долларов, сообщили 19 мая в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Михаил Глущенко в суде

Речь идет о деле о громком убийстве троих петербуржцев в марте 2004 года на острове в Средиземном море. По версии следствия, между Глущенко и крупными бизнесменами, братьями Вячеславом и Михаилом Шевченко, была договоренность, что владельцы кондитерского производства ОАО «Метрополь» ежемесячно будут платить по 50 тыс. долларов США за «защиту», и иные криминальные структуры их не тронут. Однако, как полагает следствие, Глущенко решил пойти на вымогательство и потребовал 10 млн долларов США, либо акции в ОАО «Метрополь».

Вячеслав Шевченко на поводу у вымогателя не пошел и отказал ему. После чего Глущенко, как полает следствие, нанял знакомого Виктора Крупицу за 70 тыс. долларов США убить несговорчивого бизнесмена и всех, кто будет с ним в этот день в частном доме на Кипре, где находился в тот момент Вячеслав Шевченко.

21 марта 2004 года Крупица и его подельники проникли в коттедж в пригороде Пафоса и нанесли бизнесмену не менее восьми ударов колющим, не менее двух ударов режущим и не менее двух ударов тупым предметами. После чего убийцы напали на делового партнера Шевченко Юрия Зорина, которому также нанесли не менее одного рубящего и режущего удара. А затем набросились на переводчицу Валентину Третьякову, позже на теле которой судмедэксперты насчитают не менее семи ран, нанесенных рубящим предметом. Все потерпевшие скончались на месте происшествия.

«Фигуранты поместили трупы в элементы мебели и пакеты, чтобы уничтожить, однако не смогли, так как к дому подъехали знакомые семьи, которые и вызвали сотрудников полиции Кипра», — уточнили в ОПС.

По данному факту в РФ было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.33 — пп. а, ж, з ч.2 ст.105 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ).

«Глущенко вину не признаёт, ходатайствует о рассмотрении дела с участием присяжных, — рассказали в ОПС. — Материалы дела переданы судье».

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургский суд не освободил по УДО организатора убийства Старовойтовой

Напомним, в 2015 году Глущенко был приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 300 тыс. рублей за организацию убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, которую застрелили 21 ноября 1998 года в подъезде собственного дома в центре Петербурга. С учетом отбытых за время следствия лет, конец отбывания срока Глущенко намечен на 15 июня 2026 года. В сентябре 2021 года суд отказал Михаилу Глущенко в просьбе об условно-досрочном освобождении (УДО).