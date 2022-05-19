Москва, 19 мая, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о комплексе мер, направленных на обеспечение защиты прав субъектов персональных данных, в том числе в транснациональном аспекте, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Законопроект не является панацеей, но существенно усиливает контроль за оборотом персональных данных», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Положения проекта федерального закона направлены на уточнение регулирования целого ряда вопросов, в частности касающихся трансграничной передачи персональных данных и их обработки иностранными органами власти, юридическими или физическими лицами (включая запрещение или ограничение трансграничной передачи персональных данных), обработки биометрических персональных данных, установления перечня иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных.

В частности, предполагается обязательное уведомление в течение 24 часов о фактах утечки данных.

Одновременно устанавливается принцип экстерриториальности в сфере персональных данных.

Кроме того, согласно поправкам, персональные данные физического лица, содержащиеся в ЕГРН, не будут подлежать предоставлению третьим лицам в составе выписки, если в ЕГРН не внесена запись о возможности предоставления персональных данных правообладателя. При этом получить выписку будет возможно через нотариуса, доказав ему обоснованность такого запроса, в частности, для подтверждения права распоряжаться квартирой при сделке о покупке жилья.

Предполагается ко второму чтению законопроекта ограничить плату за необходимые нотариальные действия. Сейчас такое действие стоило бы 300 рублей.