Москва, , 19:04 — REGNUM Известная певица Надежда Бабкина считает, что Алла Пугачёва предала Россию, когда уехала за границу. Об этом пишет портал StarHit 19 мая.

Алла Пугачёва Ермолаев Алексей

«То есть какое-то время человек делает интеллектуальный вклад в страну. И при острой ситуации у него что-то дрогнуло внутри, а у меня нет, например. Поэтому каждый человек в данной ситуации несет ответственность за свои деяния. Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы!», — заявила артистка. Пугачёва, в свою очередь, не стала комментировать слова Бабкиной, как и большинство высказываний в свой адрес со стороны других знаменитостей.

Напомним, что в начале марта 2022 года стало известно о том, что Алла Пугачёва уехала вместе с детьми и мужем в Израиль. Недавно певица рассказала о том, что планирует вернуться на родину в начале сентября 2022 года.

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