Москва, 19 мая 2022, 19:04 — REGNUM Известная певица Надежда Бабкина считает, что Алла Пугачёва предала Россию, когда уехала за границу. Об этом пишет портал StarHit 19 мая.

Алла Пугачёва
Алла Пугачёва
Ермолаев Алексей

«То есть какое-то время человек делает интеллектуальный вклад в страну. И при острой ситуации у него что-то дрогнуло внутри, а у меня нет, например. Поэтому каждый человек в данной ситуации несет ответственность за свои деяния. Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы!», — заявила артистка. Пугачёва, в свою очередь, не стала комментировать слова Бабкиной, как и большинство высказываний в свой адрес со стороны других знаменитостей.

Напомним, что в начале марта 2022 года стало известно о том, что Алла Пугачёва уехала вместе с детьми и мужем в Израиль. Недавно певица рассказала о том, что планирует вернуться на родину в начале сентября 2022 года.

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