Рига, , 18:19 — REGNUM

Коронавирус Rk.gov.ru

По состоянию на утро 19 мая в Латвии выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусом, два пациента с коронавирусом скончались, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Кумулятивный показатель заражений за сутки увеличился со 157 до 158,6 случая на 100 000 населения. Подобное фиксируется впервые за несколько последних месяцев.

18 мая 2022 года было проведено 2 823 лабораторных теста на наличии коронавируса, из них 8,1% оказались положительными. Из новых зарегистрированных заболевших 84 человека не были вакцинированы или не прошли курс вакцинации, 145 были полностью вакцинированы против Covid-19.

С начала пандемии в Латвии скончались 5 813 человек, инфицированных коронавирусом, а лабораторно заболевание было подтверждено у 826 735 человек.