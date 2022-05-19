Вашингтон, 19 мая, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Космический корабль Starliner корпорации Boeing 19 мая будет повторно запущен в испытательный полет на Международную космическую станцию, сообщают 19 мая агентство NASA и оператор запуска United Launch Alliance (ULA).

FitzFox Научный центр НАСА

По их утверждению, подготовка к запуску с мыса Канаверал идёт полным ходом.

Старт космического корабля к МКС на ракете-носителе Atlas V намечен на 18:54 по времени Восточного побережья США, что соответствует 01:54 мск 20 мая.

В случае успешного запуска космический корабль Starliner должен через 25 часов прибыть на МКС и совершить автоматическую стыковку с американским модулем Гармония.