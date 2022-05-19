Сеул, , 18:16 — REGNUM Южнокорейский исполнитель PSY представил клип на песню Happier. Об этом 19 мая пишет портал SRSLY.

Южнокорейский музыкант PSY Скриншот NME

В записи трека принял участие южнокорейский R& B-исполнитель Crush. В песне Happier PSY и Crush поют о хрупкости счастья. В анимационном клипе музыканты показали её через историю взросления героя, который в погоне за успехом перестал замечать и ценить по-настоящему радостные моменты.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля 2022 года PSY представил свой восьмой студийный альбом под названием Psy 9th. Песня Happier вошла в трек-лист альбома.

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