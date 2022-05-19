Москва, 19 мая, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Агент 23-летнего опорного полузащитника ЦСКА и сборной Словении по футболу Яки Бийола Роберт Чибеж заявил, что футболист останется в московском клубе на следующий сезон.

ФК ЦСКА

«Для Яки ничего не меняется, он остается в ЦСКА. На прошлой неделе мы разговаривали со спортивным директором клуба, Андреем Мовсесьяном, обсудили ситуацию. Бийол остается частью клуба. Если что-то изменится, мы это обсудим», — цитирует Чибежа издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Яка Бийол принял участие в 27-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также словенский футболист получил одну желтую карточку.